À Nandrin, sur la N63, le footballeur Luis Pedro Cavanda crashe sa McLaren

Ce vendredi vers 13h, le footballeur Luis Pedro Cavanda, le défenseur du Standard, s’est crashé avec sa McLaren sur la route du Condroz à Nandrin. Sa voiture et une camionnette se sont percutées pour une raison inconnue, se retrouvant sur l’autre bande, à contresens. Les deux conducteurs, légèrement blessés, ont été transportés à l’hôpital. Mais ils ne sont pas en danger…

L’accident est survenu ce vendredi à 13h sur la route du Condroz, à Nandrin à hauteur du restaurant Le Jacobs. La McLaren du footballeur Cavanda et une camionnette, qui circulaient dans le sens Marche-Liège se sont percutées pour une raison inconnue et ont perdu le contrôle. Les deux véhicules ont été projetés sur l’autre bande de circulation, se retrouvant à contresens. Selon les premiers éléments, les deux véhicules ne roulaient pas à une vitesse excessive. La police du Condroz est descendue sur place pour fermer la circulation dans le sens Liège-Marche et dévier le trafic tandis que les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés pour baliser les lieux. Le footballeur et le conducteur de la camionnette, tous les deux légèrement blessés, ont été amenés à l’hôpital. Les deux voitures sont complètement déclassées et ont été dégagées vers 13h30, permettant au trafic de reprendre normalement.

Est-ce à dire que le Diable rouge ne sera pas en mesure de commencer la saison avec le Standard au Cercle Bruges ce samedi soir? Impossible de répondre à la question même si selon les premiers éléments, il ne serait blessé que superficiellement.