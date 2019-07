«Pas résigné», le père de Théo Hayez retournera en Australie en août

Laurent Hayez, le père du jeune bruxellois Theo Hayez porté disparu en Australie depuis fin mai, retournera dans le courant du mois d’août à Byron Bay, station balnéaire où son fils a été aperçu pour la dernière fois.

«Contrairement à ce qui a été diffusé ces derniers jours, les parents de Théo et son jeune frère ne sont pas résignés et font confiance aux polices australienne et belge, dont le travail continue, pour obtenir des réponses», indique Laurent Hayez dans une déclaration communiquée à Belga. Il annonce se rendre en Australie début août.

Les parents du jeune disparu de 18 ans, originaire d’Overijse, étaient restés durant plusieurs semaines dans la station balnéaire de Byron Bay pour assister aux recherches.

Des policiers belges avaient aussi fait le déplacement vers l’Australie début juillet pour assister la police australienne dans son investigation. Les recherches physiques de la police ont pris fin mais l’enquête tactique sur cette disparition se poursuit.

Des volontaires continuent par ailleurs de mener des recherches.