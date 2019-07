Un week-end pictural à Mons-Borinage

Il y a 140 ans, Van Gogh quittait le Borinage, après un séjour de 7 mois en tant que pasteur évangélique. Hommage, de Colfontaine à Mons.

1. Week-end Van Gogh

Le peintre Vincent Van Gogh sera la star ce week-end dans la région de Mons. Ça commence par une balade à vélo samedi 27 juillet à 11 h, sur les traces de l’artiste, au départ de VisitMons. L’occasion d’inaugurer le tout frais «réseau points-noeuds», dont le balisage vient de se terminer.

À 19 h, rendez-vous à Colfontaine à l’occasion de «Marcasse aux Chandelles». Samedi soir, une dizaine d’activités sont prévues sur le site de l’ancien charbonnage, où Van Gogh descendit à plus de 700 mètres de profondeur, en 1879.

Depuis la fermeture du charbonnage, le terril est devenu une réserve naturelle et une ASBL, Borigines, entretient la mémoire du site et du séjour de Van Gogh. Au programme de ce Marcasse aux Chandelles, barbecue, initiation au «crossage au paillet», atelier-spectacle, projection de film, animation musicale…

En ouverture des festivités, un tour en bus, affrété par la commune de Colfontaine, fera découvrir les différents lieux Van Gogh à Pâturages et à Wasmes. Rendez-vous dès 19 h. Rue de Marcasse 119 à 7340 Colfontaine.

Le lendemain, c’est une balade pédestre qui est cette fois proposée. 12 kilomètres au départ de la maison Van Gogh de Colfontaine (Rue Wilson 221), à 9 h. Réservation obligatoire au 0487 68 58 59.

Si vous n’aimez pas marcher, rendez-vous alors à l’autre maison Van Gogh dans le Borinage, celle de Cuesmes. Il y aura un atelier de peinture sur chevalet, un pique-nique festif… Il sera bien entendu également possible de visiter la maison. Rendez-vous de 10 h à 16 h.

2 Tour de Wallonie

Il y a un peu plus de deux semaines, le Hainaut vibrait avec le Tour de France. Samedi, le cyclisme sera à nouveau chez nous avec le Tour de Wallonie qui fête ses 40 ans.

La première étape de 186 kilomètres partira du Rœulx, prendra la direction de Ville-sur-Haine, d’Havré, d’Obourg, Baudour via la Route de Wallonie, avant de prendre la direction du Hainaut occidental, là où est née la course qui s’abrège aujourd’hui en «TRW».

Départ à 12h15.

3. Orgue et trompettes

Bernard Carlier clôturera les Collégiades. © ÉdA – Jacques Duchateau C’est déjà le dernier week-end du festival des Collégiades, à Mons. Chaque dimanche de juillet, la collégiale Sainte-Waudru est le rendez-vous des amoureux d’orgues pour une série de concerts qui veulent dévoiler les diverses facettes de l’instrument. Pas besoin d’être un grand spécialiste d’orgue, les curieux sont bienvenus, tout comme ceux qui recherchent quelques instants de fraîcheur en ces temps caniculaires.

Et c’est à Bernard Carlier, co-titulaire de l’orgue de Sainte-Waudru (depuis 1992) et aux trompettes de la collégiale Sainte-Waudru qu’il revient l’honneur de proposer un concert de clôture avec 4 trompettes et timbales.

Ces trompettistes qui seront rejoints par des jeunes talents et des musiciens confirmés s’exprimant à l’Ensemble de cuivres de Belgique, à la Musique royale de la Force aérienne ou encore… Mister Cover.

Réservations: www.billetweb.fr/les-collegiades-2019.

4. Festival secret outre-Quiévrain

À 40 minutes de Mons, à Aulnoye-Aymeries, le festival les Nuits secrètes propose quelques belles têtes d’affiche: Roméo Elvis, Metronomy, -M-, Jeanne Added, Paul Kalbrenner, Nekfeu, Columbine, Hot Chip, Odezenne, Whispering Sons.

LIRE | Le rock sombre et rétro de Whispering Sons

Mais ce qui fait l’originalité du festival, ce sont ses parcours secrets: vendredi, samedi et dimanche, trois à six fois par jour. On monte dans un bus pour une destination inconnue, mais insolite, pour découvrir en petit comité, le concert d’un artiste dont on ignore tout jusqu’au début du concert. Ça coûte 8€ (sans obligation d’assister au reste du festival)… mais il faut réserver sur le site.

26-28 juillet, à Aulnoye-Aymeries (France), à 45 minutes de Mons. www.lesnuitssecretes.com.

5. Contes et légendes à Binche

L’office de tourisme de Binche continue avec ses balades thématiques. Ce 28 juillet, la promenade dominicale sera articulée autour des contes, légendes et faits mystérieux de l’histoire de la «Cité du Gille».

Des anecdotes, des lieux intimement attachés à des traditions, des croyances populaires… seront dévoilés aux plus curieux.

Départ à 14 h de l’Office du Tourisme de Binche (Grand-Place, 5). Inscription obligatoire pour le 27 juillet au plus tard au 064 311 580 ou tourisme@binche.be.