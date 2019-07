VIDÉO | Tour de France: Thibaut Pinot, en pleurs, abandonne!

Pointé parmi les favoris pour la victoire finale du Tour de France, le leader de la formation Groupama-FDJ a posé pied à terre lors de la 19e étape.

Grosse surprise sur le Tour de France: Thibaut Pinot, diminué, a abandonné à deux jours de l’arrivée alors qu’il était encore en position de monter sur le podium au départ de la 19e étape.

Le Franc-Comtois, en pleurs, s’est arrêté après une heure de course dans cette étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, la deuxième de la trilogie alpestre. Soigné à la cuisse dans la Montée d’Aussois (col de 2e catégorie), il a décroché du groupe des leaders. Consolé par son coéquipier William Bonnet, il a mis pied à terre et est montée à l’arrière de sa voiture d’équipe.

L’an dernier, Pinot avait connu une mésaventure analogue à la fin du Giro dont il occupait la 3e place au matin de l’avant-dernière étape.

«Lésion musculaire»

La cause de son abandon ce vendredi a été communiquée une petite demi-heure après son abandon: le leader de l’équipe Groupama FDJ «souffre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche. Il a terminé la 18e étape avec une douleur importante et avait des difficultés à marcher le soir venu. Son état ne s’est pas amélioré ce vendredi», a tweeté son équipe.

Thibaut souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Il a terminé la 18e étape avec une douleur importante et avait des difficultés à marcher le soir venu. Son état ne s'est pas amélioré ce vendredi : il vient de quitter le #TDF2019 pic.twitter.com/98YJfNkiak — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 26, 2019

Dominateur dans les Pyrénées, brillant vainqueur de la 14e étape au sommet du Tourmalet, Pinot occupait vendredi matin la 5e place du classement, à 1 min 50 sec de Julian Alaphilippe mais à seulement 20 secondes du dauphin colombien Egan Bernal.