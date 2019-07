VOOsport diffuse le documentaire «Robert de Rocourt» en hommage à Waseige

En marge de la reprise du championnat de Pro League, VOOsport propose de (re)découvrir la personnalité attachante de l’ancien sélectionneur national au travers de confidences faites il y a 19 ans.

«Robert de Rocourt» a été réalisé en 2000 par Vincent Gustin et Pierre Vandersmissen. Il compile cinq rencontres réalisées entre avril et novembre de cette année d’Euro avec celui qui était alors à la tête des Diables rouges. Il y évoque «ses racines, ses passions», dont celle pour le basket. On peut ainsi le découvrir heureux comme un enfant en pénétrant dans le Madison Square Garden pour assister à un match de NBA.

Huit jours après le décès de Robert Waseige, ce documentaire est diffusé sur VOOsport1 ce vendredi soir à 23h10, juste après le premier match du championnat qui oppose Genk à Courtrai. Et il sera rediffusé dimanche à 20h40, dans la foulée de Charleroi-La Gantoise.