La Louvière: le chantier de la Grattine entre dans sa troisième phase

Cette fois, le nouveau giratoire va sortir de terre, en deux temps.

C’est en mars 2018 qu’a débuté le chantier de réaménagement du site de la Grattine, qui doit permettre de fluidifier, à terme, cet axe d’accès et de sortie du centre-ville de La Louvière.

Une nouvelle phase de travaux, la troisième, débute lundi dans la rue de la Grattine.

Cette phase qui consiste en la construction d’un giratoire de la rue de la Grattine se fera en deux parties.

1. Du 30 juillet jusqu’au 16 août

Il sera procédé à la construction de la bretelle d’accès à la rue de la Grattine au départ de l’avenue de Wallonie (en venant du centre-ville).

Pendant cette période, les mesures de circulation suivantes seront appliquées:

la circulation et le stationnement seront interdits rue de la Grattine (tronçon compris entre l’accès au centre commercial Cora et le carrefour formé avec l’avenue de Wallonie) et avenue de Wallonie, sur la bande de circulation de droite avant le carrefour formé avec la rue de la Grattine.

Un sens interdit de circulation sera instauré avenue de Wallonie, au départ du carrefour formé avec la rue Piérart vers et jusqu’au croisement de la rue de la Grattine.

La rue de la Grattine sera signalée voie sans issue au départ du carrefour formé avec la rue de la Flache (sauf accès aux commerces).

En mauve, la zone en chantier, interdite à la circulation. En vert, les bandes de circulation valables durant cette phase de travaux. -

2. Du 18 août au 30 septembre

Il sera procédé à la construction du grand giratoire situé au croisement de l’avenue de Wallonie et de la rue de la Grattine.

Pendant cette période, les mesures de circulation suivantes seront d’application:

les conducteurs sortant de l’autoroute A501 et qui veulent se rendre au centre commercial Cora devront emprunter une déviation qui passera par la rue Keuwet, la rue du Canal et la rue Franco Belge

les conducteurs sortant du contournement Ouest et qui veulent se rendre au centre commercial Cora devront emprunter une déviation qui passera par la rue Conreur, la rue du Moulin, la rue de la Flache

les conducteurs sortant du quartier des deux hôpitaux et qui veulent se rendre au centre commercial Cora pourront y accéder par l’itinéraire normal soit par la rue de la Flache et la rue de la Grattine

les conducteurs sortant du centre-ville et qui veulent se rendre au zoning commercial Z3 emprunteront l’itinéraire habituel et la bretelle «vire à droite» dans la rue de la Grattine au départ de l’avenue de Wallonie qui sera ouverte, pour l’accès aux Z2 et Z1

les conducteurs venant du petit giratoire (près de l’enseigne Aldi) et qui veulent prendre l’autoroute devront emprunter une partie du site du centre commercial Cora et faire demi-tour au giratoire du Mac Donald pour prendre la direction de l’autoroute.