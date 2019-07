Les journalistes de l'Avenir interpellent les ministres à l'ouverture de la Foire de Libramont

Une délégation des journalistes de l'Avenir a interpellé les ministres wallons lors de la séance d'inauguration de la Foire de Libramont.

La Foire de Libramont a ouvert ses portes ce vendredi. Des journalistes de l’Avenir ont profité de la séance inaugurale pour aller à la rencontre des ministres présents pour leur rappeler que la situation au sein du journal n’avait pas évolué et qu’il était temps d’agir. « Vous êtes les bienvenue et on vous soutient évidemment », leur a notamment glissé Jean-François Piérard, le président de la Foire agricole.

Willy Borsus, René Collin, Sabine Laruelle, Pierre-Yves Jeholet, Jean-Luc Crucke ont pris le temps d’écouter les journalistes de la rédaction.

Les journalistes ont rappelé l’importance de l’indépendance de la rédaction et de la sortie du journal du groupe Nethys.