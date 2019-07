Des chicanes à la rue Pont à Rieu pour casser la vitesse à Saint-Maur

On roulera bientôt moins vite à la rue du Pont à Rieu, à Saint-Maur. Des chicanes vont être mises en place. Le chantier est prévu à partir du 12 août.

La firme péruwelzienne TRBA procédera, du 12 au 30 août prochain, à des travaux de sécurisation de voirie par l’aménagement de dispositifs modérateurs de vitesse à la rue du Pont à Rieu, à Saint-Maur.

Renseignements pris auprès de la ville de Tournai, il ne s’agit pas d’installer ici des casse-vitesse mais bien deux chicanes au regard des premières habitations du village. Un dispositif nettement moins bruyant que le dos d’âne et tout aussi efficace, sinon plus.

La rue du Pont à Rieu sera fermée à la circulation; une déviation sera mise en place via la rue de Saint-Maur, à Tournai et la chaussée de Saint-Amand. La rue Ferdinand Desmons, à Saint-Maur, sera également barrée à hauteur du croisement de cette dernière avec la rue de Warnaffe. Les usagers seront alors redirigés vers cette dernière rue (de Warnaffe) et la chaussée de Saint-Amand.

Des perturbations en matière de circulation sont donc à prévoir pendant toute la durée de ce chantier. Toujours prudentes lorsqu’elles annoncent ce type de chantier, les autorités communales tournaisiennes précisent que le calendrier communiqué pourrait être modifié «en fonction des conditions climatiques et/ou autres impératifs techniques, par exemple».

Et comme l’on dit dans ces cas là, suivez les déviations mises en place…