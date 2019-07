Les animaux et les cuves de gaz ont eu chaud

Depuis trois jours, les pompiers de Wallonie picarde multiplient les interventions liées aux fortes chaleurs. Ils ont dû intervenir pour rafraîchir les animaux dans des exploitations agricoles, mais aussi pour de nombreuses cuves à gaz qui ont surchauffé.

En trois jours de fortes chaleurs, les pompiers de Wallonie picarde ont déjà comptabilisé plus de 140 interventions, et cela sans compter les très nombreuses prises en charge en ambulance!

L’épisode caniculaire amène les services de secours à pratiquer des interventions dont ils ont assez peu l’habitude. Ainsi, jeudi en fin de journée, à partir de 16 h et jusqu’à 20 h, les différentes casernes de la zone de secours de Wallonie picarde ont été appelées à intervenir pour une quinzaine de cuves de gaz en surpression.

« Il s’agit d’un type d’intervention que nous réalisons de temps en temps lors des journées de fortes chaleurs, mais cela n’a jamais été à un tel point, avec une telle succession d’interventions, relève Julien Gillet, directeur opérationnel de la zone de secours de Wapi. Ce jeudi a véritablement été une journée exceptionnelle!» De la région d’Ath, à Mouscron, en passant par le Tournaisis, les citoyens se sont inquiétés de voir leur cuve extérieure surchauffer et du gaz s’en échapper.

«En fait, lorsque la pression de la cuve augmente, une soupape de sécurité se met en marche, précise Julien Gillet. Ce système permet de diminuer la pression en évacuant du gaz vers l’extérieur; s’il se met en route c’est que tout fonctionne au mieux! Mais vu que du gaz s’échappe de la cuve, les gens s’inquiètent. Il n’y a pas de risque d’explosion car l’évacuation de gaz est assez limitée et qu’elle se fait vers l’extérieur. Nous refroidissons la cuve en projetant de l’eau, et une fois que la pression est redescendue, la soupape cesse de rejeter du gaz.»

Il est ainsi conseillé de ne pas placer une cuve de gaz en plein soleil. «Les gens peuvent aussi tenter de la refroidir par eux-mêmes au moyen d’un tuyau d’arrosage, tout en veillant à garder une certaine distance et bien évidemment en l’absence de toute source de chaleur (feu ou cigarette).»

Trois taureaux morts

Outre des feux de broussailles, les pompiers sont aussi intervenus pour tenter de sauver des animaux de l’asphyxie. À Houthem, près de Comines, ils ont arrosé des poulets dans un poulailler industriel, durant plus de six heures. «La température a tellement grimpé dans le bâtiment que les ventilateurs n’étaient plus suffisants pour maintenir une température adéquate, relève Julien Gillet. Avec la lance incendie orientée près des ventilateurs, nous avons créé une sorte de brumisateur afin de réduire la température de 4 à 5°.C’est l’une des premières fois qu’on nous demandait d’intervenir pour une telle situation.» À Montroeul-au-Bois, dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing, ils sont intervenus, vers 20 h 30, pour tenter de sauver du bétail. Hélas, trois taureaux sont morts chez un éleveur. «Il a pourtant tout fait pour aérer son étable mais la chaleur était suffocante», explique le capitaine Éric Stasik, responsable de l’intervention et obligé de changer de tenue à trois reprises durant sa nuit de garde en raison de la chaleur.

Hier soir, les pompiers de Tournai et de Mouscron ont aussi dû faire face à un incendie dans une centrale électrique haute tension, ce qui a entraîné une importante coupure du courant, et par conséquent des interventions relatives à des alarmes incendies, des ascenseurs bloqués, etc. Ils ont ensuite poursuivi leur travail durant toute la nuit avec une dizaine de sorties sur le terrain suite aux bourrasques de vent (arbres, branches, câbles sur la voie publique).

Ce vendredi, les services de secours de Wallonie picarde espèrent une journée plus calme même si les risques d’incendies de brousailles restent bien d’actualité en raison de la sécheresse, et que les orages devraient faire leur apparition dans notre région…