Accident mortel dans le sud de la France: le conducteur et un couple de fiancés sont décédés

Nouveau drame sur la route des vacances ce jeudi après-midi dans le Tarn-et-Garonne, dans le sud de la France. Une voiture, avec cinq Belges à bord, a fait une sortie de route entre Roquecor et Montaigu-de-Quercy et a terminé sa course contre un platane. Trois occupants sont décédés sur place, un autre est grièvement blessé mais hors de danger. Le cinquième passager n’est que légèrement blessé.

RELIRE | Trois Belges décèdent dans un accident de voiture dans le sud de la France

Selon nos confrères du Nieuwsblad, les trois personnes décédées sont le conducteur, âgé de 61 ans, ainsi que Shelly D. (21 ans) et Cédric D. (26 ans), un couple de fiancés. La personne grièvement blessée a 26 ans et a été héliportée vers l’hôpital de Toulouse-Purpan. Il est hors de danger. On ignore cependant son lien de parenté avec les autres occupants de la voiture.

Enfin, la passagère avant du véhicule, Karina, l’épouse du conducteur, est la seule à s’en être sortie quasiment indemne. Elle est originaire de Gand.

Selon Sudpresse, plusieurs familles louaient un même gîte à quelques centaines de mètres du lieu de l’accident. Pour cette sortie en voiture, les familles s’étaient visiblement mélangées.

La raison de l’accident reste encore indéterminée.