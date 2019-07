VIDÉO | Arsenal: Özil et Kolasinac indemnes après une tentative de car-jacking

Mesut Özil et Sead Kolasinac ont été victimes d’une tentative de car-jacking ce jeudi soir.

Les joueurs d’Arsenal Mesut Özil et Sead Kolasinac ont été victimes d’une tentative de car-jacking jeudi soir, selon la BBC. Arsenal a précisé à la chaîne publique britannique que les deux joueurs n’avaient pas été blessés.

Özil et Kolasinac ont été pris pour cible par des voleurs de voitures dans les rues du nord de Londres, ce jeudi donc.

Une vidéo diffusée sur les médias sociaux montre comment Kolasinac attaque un voleur de voiture armé, après quoi les délinquants ont fui sur leurs motos. Les suspects n’ont pas encore été arrêtés.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw