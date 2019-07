24 Heures de Spa-Francorchamps - Porsche domine la séance d'essais libres en nocturne

(Belga) Porsche a réalisé le meilleur chrono de la séance d'essais libres de nuit des 24 Heures de Spa-Francorchamps jeudi grâce au trio Kévin Estre/Michael Christensen/Richard Lietz (Fra/Dan/Aut).

Porsche a dominé les 90 minutes d'essais l'équipage Kévin Estre/Michael Christensen/Richard Lietz signé le meilleur tour en 2:20.290. Ils ont devancé de deux dixièmes la Ferrari de Nick Cassidy/Nick Foster/Daniel Serra (N-Z/Aus/Bré) et de six dixièmes la Lamborghini de Mirko Bortolotti/Christian Engelhart/Rolf Ineichen (Ita/All/Sui). Dries Vanthoor a de nouveau été le meilleur représentant belge. L'Audi WRT qu'il partage avec l'Allemand Frank Stippler et l'Espagnol Alex Riberas a réalisé le quatrième temps, devant la Lamborghini d'Andrea Caldarelli/Dennis Lind/Marco Mapelli (Ita/Dan/Ita). Le warm-up aura lieu ce vendredi à 18h15, suivie immédiatement par la Super Pole à 19h05. (Belga)