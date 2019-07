Europa League - Jess Thorup: "Les buts concédés sont une déception"

(Belga) "Si on m'avait dit il y a trois heures que nous allions gagner par trois buts d'écart, j'aurais signé à deux mains. Alors, nous n'aurions même pas quitté le bus", a déclaré l'entraîneur de La Gantoise Jess Thorup après la victoire 6-3 face aux Roumains de Viitorul. "Et pourtant, je suis déçu."

Gand menait 5-1 à la mi-temps et a même mené 6-1, mais certaines erreurs défensives ont été ensuite été punies. "Les 45 premières minutes ont été les meilleures que j'ai vues jouer par mon équipe. Mes attaquants ont fait du super boulot. J'ai vu de beaux buts. J'ai aussi vu que nous avons encore beaucoup de travail à faire sur le plan défensif. Leur premier but était un but miracle, mais les deux suivants étaient tous auto-infligés. Nous savions qu'ils étaient très forts sur le plan offensif et à la mi-temps, j'ai de nouveau averti mes joueurs, car nous nous en étions déjà bien sortis à quelques reprises. Le fait qu'ils se laissent encore surprendre prouve seulement qu'il y a encore beaucoup de travail à faire."