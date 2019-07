Europa League: Gand s’impose largement face à Viitorul Constanta

La Gantoise a remporté jeudi le match aller du 3e tour préliminaire de l’Europa League de football jeudi à domicile 6-3 aux dépens du Viitorul Constanta. Les Buffalos ont mené 6-1 avant de concéder deux buts. Le retour est prévu le jeudi 1er août (17 heures).

Jess Thorup a aligné deux de ses transferts estivaux Mikael Lustig et Elisha Owusu mais pas Laurent Depoître. Alors que l’on semblait parti pour un long temps d’observation, Nana Asare a ouvert la marque sur un coup de coin de Vadis Odjidja avec la complicité involontaire du gardien roumain Arpad Todrai (4e, 1-0). Après cet assist du nouveau capitaine à l’ancien, Gand a poursuivi sur sa lancée notamment grâce à un Lustig très entreprenant à l’arrière droit. C’est toutefois, Roman Yaremchuk qui s’est montré le plus productif en permettant à Brecht Dejaegere de doubler la marque (13e, 2-0). C’était trop facile pour les Buffalos, qui ont alors laissé l’initiative aux Roumains et Sebastian Mladen en a profité pour placer un superbe tir à distance (21e, 2-1).

Gand a retrouvé ses esprits après l’arrêt boissons (26e) et sur une nouvelle passe de Yaremchuk, Yuya Kubo a fait mouche (35e, 3-1). Auteur de deux assists, l’Ukrainien a également marqué sur penalty (42e, 4-1). Gand avait encore envie et Kubo a signé un doublé (45e, 5-1).

À la reprise, la fête a continué grâce à Yaremchuk (50e, 6-1) et à David dont c’était le second assist. Mais en renvoyant mal le ballon, Sigurd Rosted a permis à Bogdan Tiru de réduire la marque (56e, 6-2). Peu après, Thomas Kaminski a fait lui aussi un cadeau au milieu roumain (61e, 6-3).

Pour changer le cours du jeu, le coach gantois a effectué un double changement Alessio Castro-Montes et Giorgi Beridze pour Dejaegere et Kubo (62e). La pause boissons (70e) allait bien tomber pour les Buffalos que Kaminski a sauvés sur un tir de Denis Dragus (67e). Dans le final, Gand a mieux contenu les assauts roumains et s’est vraiment montré dangereux qu’en fin de match. Mais Beridze (89e) et Odjidja (90e) n’ont pas poussé le ballon au fond.