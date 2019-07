Nanesse et le Bouquet à l'honneur lors des fêtes du 15 août à Liège

A l'occasion des fêtes du 15 août à Liège, qui se dérouleront comme de tradition du 10 au 16 août prochain en Outremeuse, la République Libre mettra à l'honneur le Royal Bouquet qui fêtera ses 35 ans de sortie (le 14 août) mais aussi les 25 ans de présence du géant Nanesse lors du cortège du 15 août, ont annoncé jeudi les organisateurs.

L'événement débutera le week-end des 10 et 11 août avec la brocante organisée Places Delcour et du Congrès. Le 13 août, place à la tradition enfantine de la Sainte Macrawe avant la tournée des Marie, la sortie du Royal Bouquet d'Outre-Meuse et le tir de campes du 14 août. Le tout précédant une soirée festivité qui débutera par des concerts Place Delcour.

S'en suit alors le cortège du 15 août avec la présence du groupe régional Italofolies ainsi que "Tarumbeta Africa Cultural Group" venu en droite ligne de Nairobi (Kenya). Le cortège comprendra au total une trentaine de géants, des harmonies mais aussi des groupes traditionnels. Les festivités se poursuivront dans les rues du quartier jusqu'aux petites heures. Elles s'achèveront le 16 août par l'enterrement de Matî l'ohê.

L'événement, qui drainera quelque 200.000 participants, se déroulera sous haute surveillance. Le quartier d'Outremeuse sera transformé en piétonnier et la police de Liège prône les déplacements en mode doux ou via les transports en communs. Sacs à dos et de sport seront toujours interdits sur le site des festivités. Des fouilles seront organisées aux entrées, annonce la zone de police de Liège.