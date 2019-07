Des anciens dirigeants de la gendarmerie, des enquêteurs de la Sûreté publique inculpés notamment de tentative d’homicide, coups et blessures volontaires, et incendie criminel pour des attentats commis entre mai 1984 et la fin 1986: ce n’est pas des tueries du Brabant qu’il est question, mais du dossier «Bommeleeër», au Grand-Duché de Luxembourg.