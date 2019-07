La rue Tête d’Argent en chantier après la démolition du pont des Trous à Tournai

Le chantier «Placette aux Oignons» se poursuivra dans la rue Tête d’Argent dès le lundi 5 août, soit le dernier jour de la démolition programmée - pardon, de la «déconstruction» - des arches du pont des Trous. Les commerces resteront accessibles… à pied.

Ça sent la fin des vacances dans le secteur de la construction, les différents chantiers reprennent petit à petit à Tournai. Comme celui de l’élargissement de l’Escaut dont l’une des phases les plus spectaculaire, soit la déconstruction des arches du pont des Trous, devrait débuter le 2 août pour se prolonger jusqu’au 5, après une phase préparatoire qui commencera quant à elle dès le lundi 29 juillet prochain.

En plein centre-ville, c’est l’entreprise Vereecke SA qui poursuivra, dès le 5 août à la rue Tête d’Argent, son chantier de pose de câbles et canalisations pour le compte d’Ores, de Proximus, de la SWDE et du SPW. Des travaux qui, pour rappel s’inscrivent dans le cadre de la fin du chantier de revitalisation du quartier du Fort Rouge et de la placette aux Oignons. Jusqu’au 9 août 2019, la route sera barrée dans les deux sens de circulation pour permettre les travaux de terrassement, car ceux-ci nécessiteront une traversée en voirie. Des perturbations sont donc à prévoir en matière de circulation et de stationnement. Des déviations seront mises en place, via la rue Piquet et la rue du Louvre ainsi que par les rues de Courtrai et du Marché au Jambon. Des cubes publicitaires autoportants seront également installés par les services techniques de la Ville afin d’annoncer que les commerces resteront accessibles pendant toute la durée des travaux.

Le chantier devrait évoluer, ensuite, du bas de la rue de la Tête d’Argent (côté numéros impairs) vers la rue des Cloches. Comme de coutume lorsqu’il s’agit de chantiers pouvant être soumis à des imprévus (en matière d’intempéries, par exemple), les dates renseignées par les opérateurs sont toujours susceptibles de modifications. Bref, suivez bien les déviations qui seront mises en place si vous ne souhaitez pas vous retrouver coincés...