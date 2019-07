Agriculteurs et forestiers dans le même désarroi

La 85e Foire de Libramont s’ouvre ce vendredi matin. On attend environ 200 000 visiteurs d’ici lundi et ensuite sur le Demo Forest à Bertrix. Nous avons sondé les deux présidents des syndicats agricoles sur leurs attentes.

FWA

De la cohérence

- EdA - Jacques Duchateau Marianne Streel, vous voici à la Foire de Libramont pour la première année en tant que présidente de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA).

Oui et je considère que la Foire est un endroit pour mettre en valeur l’agriculture et expliquer ce qu’on fait dans nos campagnes.

Cela nous permet de se poser quatre jours même si on est en train de moissonner. Ce vendredi, il n’y aura pas beaucoup d’agriculteurs car on va moissonner un maximum avant les orages. Il y a aussi cette canicule qui pose problème pour notre élevage.

L’ambiance n’est pas au top dans les exploitations agricoles, c’est une constante?

Ça fait quelques années que ça dure. Ça commence à être lourd au niveau de l’élevage. Il est plus qu’urgent de trouver des solutions.

Quelles sont les urgences?

Il faut rappeler au monde politique de donner des moyens pour maintenir une agriculture familiale. On va aussi avoir la nouvelle PAC. Pour le Mercosur, on ne peut pas nous demander de laver plus blanc que blanc et être mis en concurrence avec des produits de moindre qualité.

On en est à la quatrième sécheresse consécutive et on fait venir du lait, de la viande et du sucre qui traversent l’Atlantique: ce n’est pas cohérent!

Qu’attendez-vous des futurs ministres de l’agriculture?

Je vois un ministre régional fort et qui a l’agriculture dans ses attributions. Y ajouter l’environnement? Ça peut ajouter de la cohérence. Par contre, je suis moins tentée par un ministre de l’Alimentation (NDLR: ce qui a été évoqué dans les négociations pour la formation du gouvernement).

FUGEA

«Exploiter nos qualités»

- BELGA Philippe Duvivier, en tant que président de la FUGEA (Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs), dans quel état d’esprit abordez-vous cette Foire de Libramont?

La conjoncture actuelle est moribonde. On nous parle de sécheresse mais les préoccupations sont sur les prix qu’on donne pour nos productions. Avec l’accord Mercosur, on se rend compte aussi que l’agriculture est une variable d’ajustement. On a été sacrifié au bénéfice de l’industrie.

Quelles sont les urgences actuelles concernant le secteur?

Ce sont les trésoreries de nos fermes qui diminuent encore. On a aussi des investissements conséquents.

Au niveau du lait, on est au minimum et on ne tient pas compte du coût de la main-d’œuvre dans le calcul du prix.

Le secteur de la viande est aussi en difficultés. Et si on a une sécheresse, on va devoir entamer nos réserves d’hiver.

La Foire de Libramont, d’un point de vue syndical, ça apporte quoi?

Il y a une dizaine d’années, on était un peu vu comme des révolutionnaires. Aujourd’hui, c’est important d’y être, de rencontrer le politique et de rappeler que la FUGEA représente des personnes de terrain. On rappelle aussi que la FUGEA est soucieuse de l’environnement et se veut à l’écoute des citoyens.

Tant au régional qu’au fédéral, qu’attendez-vous des futurs ministres?

On n’a pas peur de la couleur… On veut quelqu’un ouvert d’esprit et conscient des enjeux environnementaux. Il faut qu’on exploite les qualités de notre agriculture wallonne. Pas comme la Flandre qui, poussée par le Boerenbond, a fait le choix de l’industrialisation.