PHOTOS & VIDÉO| À l’ombre du bois de Flines, sur les traces du Lancaster LL943

Le sentier du Lancaster dans le bois de Flines-Lez-Mortagne, à quelques dizaines de mètres du village belge de Laplaigne (Brunehaut) est bien agréable par temps de canicule. C’est aussi une manière de se souvenir du sacrifice des sept hommes qui se trouvaient à bord de cet avion lorsqu’il fut abattu par l’aviation allemande en juillet 1944.

Jusqu’à ce que le colonel ER, Gabriel Bauters, se penche, il y a un peu plus de dix ans, sur les raisons de la présence de la tombe d’un mitrailleur anglais - le sergent Henry Simmonds - dans le cimetière du village de Laplaigne, on ignorait tout de la fabuleuse histoire du Lancaster LL943. En 2009, en effet, le premier consacrait un ouvrage à cet appareil et à son équipage après avoir mené une enquête de près de deux ans au sein des archives militaires mais aussi en interrogeant des témoins des faits. La tombe du sergent Simmonds, à Laplaigne, est fleurie par les associations patriotiques mais aussi par un anonyme soucieux de préserver la mémoire de cette douloureuse époque. EdA

«Ces recherches ont permis d’établir que l’appareil de la RAF était en fait le Lancaster Mk 1 LL 943 du 115e Squadron, explique le colonel Bauters. Il avait décollé de la base de Witchford près de Cambridge à 22 h 28, le 18 juillet 1944, et venait de participer au bombardement du nœud ferroviaire d’Aulnoye près de Maubeuge. Il retournait vers sa base, via la Belgique, lorsqu’il fut intercepté à hauteur de Valenciennes par un chasseur de nuit de la Luftwaffe venu de la base de Florennes. Daté du 17 décembre 1946, le rapport final de l’enquête menée par les autorités britanniques situe sur le territoire de Maubray le lieu de la chute de l’appareil. Ceci confirme la version du témoin qui a vu les débris du LL 943 éparpillés sur quelques dizaines de mètres juste au-delà de la frontière, là-même où une sablière a, par la suite, été exploitée et a finalement laissé la place au Lac du prince. Un témoignage écrit, datant de février 1947, précise que l’appareil s’est brisé en tombant et que la tourelle arrière et le corps du sergent Simmonds ont été retrouvés à 250 mètres de là et donc sur le territoire de Flines. Ils étaient sept membres d’équipages à bord du Lancaster. Le mitrailleur est enterré à Laplaigne, les autres à Valenciennes. Une stèle située au lieu-dit «La Cavée» rappelle l’événement. EdA (N.D.L.R.: contrairement à celui du sergent, les corps des 6 autres membres d’équipage étaient déchiquetés et/ou carbonisés. Ils ont été enterrés à Valenciennes). Ceci confirme le récit de l’habitant de Laplaigne qui a vu le corps de Simmonds et l’appareil en feu. Il établit ainsi le caractère transfrontalier de l’événement», conclut le colonel.

Le livre que rédigea ce dernier, est aussi à l’origine de la pause, opérée par les autorités françaises en 2010, d’une stèle dans le bois de Flines, au lieu-dit de la Cavée. Un endroit situé sur un territoire appartement donc à l’Hexagone juste en face du Lac du Prince où s’est écrasé le Lancaster il y a 75 ans.

La promenade du Lancaster se déroule dans les sous-bois

Le sentier qui conduit à la stèle commémorant le sacrifice des sept membres de l’équipage du Lancaster LL943, est jalonné, depuis un peu plus d’un an, de panneaux didactiques réalisés, avec le soutien du prix Arthur Haulot, par le conseil des enfants de Brunehaut. De manière qu’au fil de la promenade, vous découvrez l’essentiel des informations sur cet avion, mais aussi sur son équipage et le contexte dans lequel ils furent abattus par les Allemands. La promenade du Lancaster est particulièrement agréable à faire en période de canicule ou de forte chaleur. EdA

La promenade du Lancaster se déroule majoritairement dans les sous-bois; de plus, elle est bordée de fougères géantes, ce qui la rend particulièrement agréable à parcourir en période de canicule ou lorsqu’il fait très chaud. Son point de départ est situé à la gauche de la drève de Rouillon pour qui vient du Grand-Large de Péronnes et se dirige vers Laplaigne.

Si vous ne souhaitez pas vous contenter d’un simple aller-retour jusqu’à la stèle située à quelques centaines de mètres du point de départ, la promenade du Lancaster peut s’inscrire dans une boucle plus longue, d’environ 5 km, qui vous ramènera au point de départ via la Drève de Rouillon. Les plus courageux pourront quant à eux continuer le chemin forestier vers Rouillon ou vers Callenelle. Ce qui, dans un cas comme dans l’autre rallongera votre parcours d’environ 5 km (aller). Bonne promenade.

Le livre du colonel Gabriel Bauters, «L’énigme du Lancaster LL943» est toujours disponible au prix de 30€ sur demande auprès de l’auteur au n° de tel.: 069/44 34 53 ou par mail à gabriel.bauters@skynet.be