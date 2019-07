Philippeville: route fermée à la suite de l’incendie d’un tracteur

Un tracteur a été la proie des flammes sur la route reliant la N97 et la N40, soit entre le rond-point de l’avion et le village de Vodecée.

Ce jeudi dans l’après-midi, un incendie s’est déclaré soudainement dans un tracteur tirant une benne sur la route reliant la N97 et la N40, soit entre le rond-point de l’avion et le village de Vodecée. La rapide intervention des pompiers a permis de limiter la propagation des flammes; la remorque et les champs environnants ont été préservés.

Par mesure de sécurité, cette route de liaison est fermée au moins jusqu’à ce vendredi matin, le revêtement de la route ayant été fortement abîmé par l’incendie.

Les riverains ont été privés de télévision et d’électricité, la ligne étant endommagée par les flammes.