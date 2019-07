Perturbations sur le réseau ferroviaire à cause de la chaleur: un Thalys coincé entre Bruxelles et Malines, le tram de la Côte à l’arrêt

Plusieurs trains sont bloqués jeudi après-midi à la suite de problèmes avec les caténaires, indique la SNCB.

Plusieurs trains sont bloqués jeudi après-midi à la suite de problèmes avec les caténaires, indique la SNCB. L’ensemble du réseau est impacté. Un train à grande vitesse Thalys est notamment coincé entre Bruxelles et Malines, tandis que deux trains de la SNCB sont immobilisés entre Courtrai et Audenarde.

La SNCB prévient que des perturbations sont possibles sur l’ensemble du réseau.

La compagnie Thalys conseille quant à elle à ses voyageurs de reporter leur voyage prévu ce jeudi à un autre jour. Un échange de tickets sans frais est garanti par cet opérateur.

Sur la ligne où un Thalys est bloqué depuis 14h30, seules deux des quatre voies sont actuellement disponibles. Les voyageurs entre Bruxelles et Anvers doivent donc s’attendre à des retards et des annulations, avertit la SNCB.

Des problèmes de caténaires ont également été constatés entre Courtrai et Audenarde. Deux trains y sont bloqués avec 60 passagers à bord.

Selon le site de la SNCB, le trafic entre Malines et Puurs est lui aussi interrompu en raison d’un incendie à proximité des voies.

?? Suites aux conditions caniculaires, la circulation des trains est perturbée sur l’ensemble du réseau. Nous vous invitons à consulter notre planificateur avant votre départ. #SNCB



Suivez le statut du réseau via https://t.co/vlW5lNdaG0 — SNCB (@SNCB) July 25, 2019

Le tram de la Côte à l’arrêt

Le tram de la Côte est à l’arrêt jeudi après-midi sur tout son trajet à cause de problèmes avec les caténaires et autres problèmes techniques, indique De Lijn, société de transport flamande.

Plus tôt dans la journée, une caténaire était tombée au Coq, interrompant la circulation des trams entre cette station et Ostende. D’autres problèmes avec des caténaires et techniques sont apparus ces dernières heures et De Lijn a dès lors décidé que les trams devaient rouler à vitesse réduite. Les retards ont alors augmenté. «Nous avons finalement décidé d’interrompre la circulation sur l’entièreté du trajet. Des bus de remplacement sont déployés», a précisé une porte-parole.

Le plan catastrophe communal a été déclenché au Coq.