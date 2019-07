VIDÉO | Olivier Doll et la «situation particulière» d’Anderlecht

NOTRE CONSULTANT PRO LEAGUE

Liégeois d’origine, Olivier Doll a commencé sa carrière de joueur à Seraing avant de devenir un pilier de la défense d’Anderlecht où, malgré plusieurs blessures, il est resté dix ans (1994-2004), décrochant quatre titres de champion. Il a ensuite joué six saisons à Lokeren. Au total, Doll compte plus de 300 matches en D1 et six sélections avec les Diables rouges.

Employé au service des sports de la Province de Liège, Olivier Doll (46 ans) est consultant foot en télévision depuis qu’il a rangé ses crampons en 2010. Vous pourrez retrouver ses analyses et commentaires sur www.lavenir.net/doll et dans votre journal L’Avenir après chaque journée de championnat.