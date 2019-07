La cellule de crise de la région wallonne se réunissait ce matin. Rien d’alarmant mais suite aux fortes chaleurs, les mesures de restriction d’eau sont élargies.

Début de semaine, plusieurs communes du Condrozétaient concernées par des mesures de restrictions d’eau . Ce matin, il a été décidé lors de la réunion de la cellule de crise de Wallonie d’ajouter trois autres communes : Gouvy, Nassogne et Rochefort.

Sont donc interdits: l’arrosage des cours, pelouses et jardins (l’arrosage des potagers est cependant autorisé s’il est effectué de manière économe après 21h et avant 8h); le nettoyage des terrasses, trottoirs, sentiers, rues et rigoles, le remplissage des piscines, l’arrosage des bâtiments, sauf s’il est effectué dans le cadre de travaux rendant cette opération indispensable, les jeux d’eau, le remplissage de réserves d’eau (citernes à eau de pluie vides, .), le nettoyage des véhicules au jet d’eau, sauf s’il est effectué par une entreprise professionnelle de nettoyage de véhicules. Les infractions à ces interdictions seront punies de peines de police. Les bourgmestres prendront les mesures nécessaires pour faire appliquer la présente.

Sécheresse ?

Par ailleurs, il existe bien un risque de sécheresse mais il n’est pas alarmant. Les courbes sont à la baisse mais ce n’est pas critique a indiqué la porte-parole. En ce qui concerne les risques d’incendie en fôret, il n’y a pas encore d’inquiétudes et donc pas d’interdictions pour circuler ou faire du feu même si certaines communes comme Ciney ou Rixensart ont déjà pris des mesures.