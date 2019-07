Installation de L’Arc Majeur sur l’E411: de nouvelles perturbations attendues dès lundi

Pour préparer la pose de L’Arc Majeur, les conditions de circulation vont une nouvelle fois être modifiées sur un kilomètre.

Le chantier d’installation de l’oeuvre monumentale «L’Arc Majeur» en cours depuis la mi-mars sur l’autoroute E411, à hauteur de Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort, province de Namur), se poursuivra tout au long de l’été, indique jeudi la Sofico dans un communiqué. De nouvelles modifications de circulation sont attendues dès lundi pour les automobilistes.

+ LIRE AUSSI| VIDÉO | L’Arc Majeur, plus haute sculpture au monde, enfin concrétisé

Pour préparer la pose de L’Arc Majeur, les conditions de circulation vont une nouvelle fois être modifiées sur un kilomètre.

Du lundi 29 juillet jusqu’à la mi-octobre, la circulation sera réduite à deux voies vers le Luxembourg et à une voie en direction de Bruxelles.

A partir du mercredi 7 et jusqu’au 14 août midi, l’unique voie maintenue vers Bruxelles devra être basculée à contresens, de l’autre côté de la berme centrale. La Sofico conseille d’emprunter la sortie Wellin, jusqu’à l’accès Rochefort via la N40.

La pose de la structure proprement dite aura lieu du samedi 10 août à 22h00 au dimanche 11 août à 06h00 du matin.

EdA - Florent Marot Durant cette nuit, la circulation sera complètement interrompue dans les deux sens de l’autoroute. Une déviation sera mise en place via la N40 et les sorties Wellin vers Bruxelles et Rochefort vers le Luxembourg.

Par ailleurs, toutes les voies de roulage seront rendues accessibles à l’occasion du long week-end du 15 août. Seules les bandes d’arrêt d’urgence seront impactées sur un kilomètre.

La sculpture monumentale de l’artiste français Bernar Venet est un arc de 205,5 degrés réparti sur deux axes de dimensions différentes. L’Arc Majeur est un don de la fondation John Cockerill qui rappelle le passé industriel de la Wallonie.