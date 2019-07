Les Diables Rouges restent en tête du Classement FIFA devant le Brésil

La Belgique a conservé sa sa 1e place au nouveau classement FIFA qui publié jeudi. Derrière les Diables Rouges, le Brésil profite de sa victoire dans la Copa America pour prendre la 2e place à la France, qui recule au 3e rang.

Les Auriverde sont à 20 points des Belges, qui n’ont plus joué depuis la publication du dernier classement, le 14 juin.

Les Diables Rouges occupent la 1e place mondiale depuis le 20 septembre 2018. D’abord ex aequo avec la France, l’équipe de Roberto Martinez est seule au faîte de la hiérarchie depuis le 25 octobre. Les Diables joueront leurs prochains matches en septembre, le 6 à Saint-Marin et le 9 en Écosse, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2020.

Les équipes ayant brillé lors des championnats continentaux sont en progrès dans le nouveau classement. C’est le cas de l’Uruguay (5e, +3), la Colombie (8e, +5) et le Venezuela (26, +7), tous trois quarts-de-finalistes de la Copa America. L’Argentine, 3e de la Copa America, retrouve le top 10 (10e, +1).

Vainqueur de la Gold Cup, le Mexique gagne six places et se retrouve 12e, tandis que les États-Unis, finalistes de la Gold Cup, passent de la 30e à la 22e position.

Grâce à sa victoire dans la CAN 2019, l’Algérie bondit de 28 places pour se hisser en 40e position. Les «Fennecs» réalisent la plus nette progression du mois de juillet. Finaliste malheureux de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal gagne deux places et intègre le top 20 au 20e rang.

Le prochain classement FIFA sera publié le 19 septembre.