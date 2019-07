VIDÉO | Un chihuahua «enlevé» par une mouette: le «Sun» propose une prime de 5.500 euros

Le tabloïd anglais propose une prime de plus de 5.500 euros à celui ou celle qui retrouvera l’animal. The Sun

L’enlèvement d’un chihuahua à Paignton, dans le sud-ouest de l’Angleterre, agite les réseaux sociaux et les médias britanniques depuis plusieurs jours. À tel point que le «Sun» propose une prime conséquente à celui qui retrouvera l’animal.

L’histoire peine les uns et amuse les autres: une famille anglaise a vu son chihuahua être «enlevé» par une mouette, dimanche dernier.

«Mon compa­gnon se trou­vait dans le jardin, en train d’étendre le linge, lorsqu’il a vu la mouette foncer, raconte Beca Hill sur le site du «Devon Live». L’oi­seau a emporté Gizmo au loin, jusqu’à ce qu’on ne puisse plus le voir. Je ne sais pas s’il est tombé ou à quel endroit il est main­te­nant.»

Incapable de remettre la main sur leur chien, la famille du sud-ouest de l’Angleterre poste alors un message sur Facebook en réclamant l’aide des internautes. Depuis lors, la nouvelle de cet «enlèvement» particulier se répand comme une traînée de poudre outre-Manche. Si bien que les médias britanniques en font leurs choux gras.

Ainsi, à l’image de nombreux journaux locaux ou encore ITV Media, le «Sun» a relayé ce fait rare dans ses colonnes. Mais pas seulement...

En plus de poursuivre le sujet avec l’interview d’un étudiant qui a récemment été terrorisé par l’agressivité d’une mouette, à quelques kilomètres de Paignton, le tabloïd assure avoir placardé des affiches dans la région afin de retrouver rapidement Gizmo. Plus fort encore, le «Sun» propose même une prime de 5.000 livres (plus de 5.600 euros) à celui ou celle qui mettra la main sur le pauvre animal.