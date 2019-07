Vague de chaleur: entrée gratuite pour les seniors aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont décidé d’ouvrir leurs portes gratuitement aux plus de 65 ans.

En raison des fortes chaleurs, les personnes âgées de plus de 65 ans pourront accéder gratuitement aux Musées Old Masters, Fin-de-Siècle, Magritte, Wiertz et Meunier ainsi qu’aux expositions temporaires (Wim Delvoye, Agnès Guillaume et Thomas Lerooy) jusque vendredi inclus dans la capitale, annoncent les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) dans un communiqué.

«Le patrimoine national sera heureux de partager ses salles climatisées avec les aînés», soulignent les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, qui conservent la plus importante collection d’arts plastiques du pays.