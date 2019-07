VIDÉO | Une fillette chargée par un bison dans un parc aux États-Unis

Une fillette de neuf ans a été blessée par un bison dans le célèbre parc national américain de Yellowstone cette semaine, après que l’animal eut chargé un groupe de touristes s’étant aventurés un peu trop près de lui.

L’incident s’est produit quand une cinquantaine de personnes se sont approchées à environ trois mètres du bison, restant là près de 20 minutes avant qu’il les charge.

Une vidéo prise par l’une des personnes présentes montre l’énorme bête en train de paître avant de charger soudainement et d’envoyer la petite fille dans les airs, tandis que les membres du groupe s’éparpillaient.

La fillette originaire de Floride a été transportée vers une clinique puis autorisée à partir.

Les responsables du parc ont rappelé à cette occasion que les animaux peuplant cette immense réserve à cheval sur le Wyoming et le Montana étaient «sauvages».

«Quand un animal se trouve près d’un sentier, d’un passage, d’un parking ou d’une zone développée, laissez-lui de l’espace», ont-ils dit. «Restez à plus de 20 mètres de tous les grands animaux -les bisons, les élans, les mouflons d’Amérique, les cerfs, les coyotes et à au moins 90 mètres des ours et des loups».