Pas de baignade au bois de la Cambre ce week-end, la seconde expedition swim est annulée

Après avoir avoir plongé dans un des étangs de Pede ce week-end, les nageurs bruxellois avaient rendez-vous au bois de la Cambre ce week-end, mais la qualité de l'eau des étangs ne permet finalement pas l'organisation de baignades.

Alors que les nageurs bruxellois étaient attendu du côté du bois de la Cambre pour la seconde étape de l'expedition swim, Bruxelles Environnement et le collectif Pool is cool ont annoncé ce jeudi matin que les «ploufs » étaient remis à plus tard.

« Actuellement, la qualité de l'eau des étangs ne permet pas l'organisation de baignades, ont annoncé les membres de Pool is cool sur Facebook. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, l'EXPEDITION SWIM au Bois de la Cambre est annulée. Toutefois, nous sommes déjà en négociations pour une date alternative plus tard cet été. »

La vague de chaleur qui s'abat actuellement sur Bruxelles et sur l'ensemble de la Belgique n'est pas étrangère à cette annulation de dernière minute. « Cela cause du stress non seulement pour nous, les humains, mais aussi pour l'habitat naturel des étangs, précise les organisateurs. En général, l'eau est constamment influencée par des phénomènes météorologiques, tels que la température ambiante ou de fortes précipitations comme des orages. Bruxelles Environnement, en collaboration avec Brulabo, assure le suivi de cela. Dans le but de protéger les baigneurs et l'environnement, nous sommes obligés d'annuler la baignade ce samedi et dimanche. Nous sommes désolés pour cet inconvénient.»

Malgré tout, le collectif bruxellois espère que ce n'est que partie remise. «Nous sommes actuellement en dialogue avec les administrations et les partenaires du projet concernant une date alternative pour une baignade au Bois de la Cambre plus tard cet été», confirme-t-il.