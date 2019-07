VIDÉOS | Liverpool accroché par le Sporting Lisbonne: boulette de Mignolet et but d’Origi

Liverpool a conclu sa tournée américaine par un match nul 2-2 mercredi contre le Sporting Lisbonne à Washington,

L’équipe de Jürgen Klopp n’a pas remporté un match lors de sa première tournée à l’étranger depuis son triomphe en Ligue des champions. Simon Mignolet et Divock Origi étaient tous deux dans le onze de base des «Reds».

L’ouverture du score dès la 4e minute par la star du Sporting, le milieu Bruno Fernandes, annoncé à Manchester United, a été marquée par une faute de Simon Mignolet, suppléant du titulaire habituel, le Brésilien Alisson.

Mignolet going full Karius. You should never go FULL KARIUS #LFC pic.twitter.com/xtGYCwof9S