La circulation ferroviaire est interrompue jeudi matin entre Hamont et Mol et Mol et Hasselt en raison des conditions météorologiques extrêmes, annonce la SNCB sur Twitter.

Des navettes sont mises en place.

La SNCB invite les voyageurs à consulter son site internet ou son application App SNCB avant tout départ. Mercredi, le réseau ferroviaire avait déjà subi d’importantes perturbations en raison de la chaleur.