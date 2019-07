VIDÉO | Tour de France: Luke Rowe et Tony Martin exclus du Tour après leur accrochage

Tony Martin (Jumbo-Visma) et Luke Rowe (Ineos) ont été exclus du Tour de France, après leur accrochage lors de la 17e étape (Pont du Gard-Gap). Une sanction trop sévère selon le patron de l’équipe Ineos.

Après leur accrochage en course, ce mercredi lors de la 17e étape (Pont du Gard-Gap), les coureurs Tony Martin (Jumbo-Visma) et Luke Rowe (Ineos) ont été exclus de l’épreuve. Ils ont disparu des classements officiels. Aucune explication n’a été apportée pour l’instant par les commissaires de course.

Le patron de l’équipe Ineos Dave Brailsford a réagi en estimant qu’il s’agissait d’une punition trop sévère. Selon le directeur sportif de l’équipe du vainqueur 2018 Geraint Thomas, la formation Jumbo-Visma aurait également plaidé auprès du jury pour garder les deux coureurs dans le Tour.

Rowe, équipier de Thomas et Bernal, occupait la 116e place du général mercredi ce matin au départ de la 17e étape au Pont du Gard. Martin, équipier de Kruijswijk, était 160e à 3h07: 46.