Pro League: Olivier Deschacht, 38 ans, s’engage pour une saison à Zulte Waregem

Testé depuis vendredi, Olivier Deschacht a convaincu Zulte Waregem et signé un contrat d’une saison.

L’ancien capitaine du RSC Anderlecht Olivier Deschacht, 38 ans, a signé un contrat d’une saison avec Zulte Waregem, a fait savoir le Essevee ce mercredi dans un communiqué. Le défenseur avait été sollicité pour une période d’essai depuis vendredi à la suite des blessures de plusieurs joueurs de Zulte Waregem et a visiblement convaincu Francky Dury et son staff.

«Zulte Waregem sera probablement ma dernière équipe en tant que footballeur, j’en suis très heureux», a commenté l’intéressé sur le site internet du club de Jupiler Pro League. «Je suis quelqu’un qui a un objectif en tête. Je veux écrire une belle histoire ici. Ce club respire le professionnalisme et l’ambition. J’ai toujours tout donné pour Anderlecht et Lokeren, ce ne sera pas différent ici. Je veux me faire valoir aussi bien verbalement que physiquement et partager mon expérience depuis le terrain, le banc ou la tribune», a-t-il ajouté.

Deschacht, qui a disputé 26 rencontres et inscrit deux buts pour le compte de Lokeren la saison dernière, ne voulait pas en rester là après la relégation du club en D1B, ni jouer hors de l’élite. Il a dès lors refusé le poste de T2 à Courtrai, et des propositions d’ Oud Heverlee Louvain (D1B) et de Deinze (D1 amateurs).