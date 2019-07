VIDÉO | Canicule: la réponse cinglante du Tour aux critiques de Peter Sagan

Critiqués entre les lignes par Peter Sagan, les organisateurs du Tour de France ont riposté en taclant quelque peu l’ancien champion du monde.

Avec des températures qui frôlent les 40°C sur les routes du Tour, la canicule est au cœur des préoccupations du peloton à l’approche des étapes alpestres de cette fin de semaine. Si bien que Peter Sagan s’est fait le porte-parole d’une partie de ses collègues pour critiquer les organisateurs de la Grande Boucle, pas assez préoccupés par l’état de santé des coureurs, de son propre avis. Ce qu’a tenu à démentir Thierry Gouvenou, le directeur technique de l’épreuve.

«L’UCI a mis en place depuis quelques années un protocole quand les conditions sont extrêmes. Quand cela devient extrême, on se réunit avec les représentants des coureurs, des équipes et de l’organisation, explique l’ancien coureur, qui assure que des mesures sont ainsi prises pour protéger le peloton. Le ravitaillement va être ouvert très vite et sur demande des coureurs les délais d’élimination vont être calculé sur le groupe principal et non sur le vainqueur. Cela va permettre à certains coureurs de finir l’étape sans être stressé.»

Prêt à défendre la position d’ASO concernant la canicule qui sévit sur les routes du Tour, Thierry Gouvenou peut se montrer plus incisif quand il le faut. Peter Sagan qui évoque une attitude «suicidaire» à l’approche des Alpes? «Quand il va en Australie (au Tour Down Under, NDLR) prendre de bons contrats en début d’année, il est moins regardant.»