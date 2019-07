REPORTAGE | Comment l'IRM traque le record de chaleur ? : « Deux degrés de plus, ce serait interpellant »

Sur les hauteurs de Uccle, dans la station de l’IRM, tout le monde a les yeux rivés vers les sondes. Le record de chaleur devrait être battu.

«On n’a pas la clim», s’excuse Pascal Mormal en nous ouvrant la porte des bureaux de l’institut royal météorologique. On a beau être à l’IRM, sur les hauteurs d’Uccle, comme aux quatre de la Belgique, tout le monde cherche la fraîcheur alors que l’alerte rouge a été déclenchée.

Et une fois n’est pas coutume, tout le monde a les yeux braqués sur les thermomètres de la station météo. «Parce qu’on risque de battre le record, confirme le météorologue. D’habitude, comme la courbe de chaleur est plus linéaire, cela ne sert à rien d’avoir le nez dessus en permanence. On est plus attentif quand il s’agit de précipitations parce que c’est intéressant de savoir combien d’eau est tombé et à quel moment avec précision.»

Si la station uccloise est celle de référence en Belgique, elle n’est plus la seule. Au total, il en existe 140 sur tout le pays. «Mais celle d’Uccle est en générale privilégiée pour ce qui est de l’analyse des longues séries parce qu’elle démarre en 1890, précise Pascal Mormal. On va toutefois aussi voir si localement des valeurs intéressantes sont observées ailleurs, surtout dans une journée comme aujourd’hui.»

Seule une quarantaine de ces stations sont connectées en temps réel avec l’institut bruxellois. Pour les autres, il faudra attendre demain matin, voir peut-être même un peu plus pour connaître les résultats exacts à travers tout le pays. «Nous avons en effet un réseau d’opérateurs manuels qui fournissent leurs résultats avec, en général, un décalage d’une journée», précise le scientifique.

« Après quelques semaines, on pourra seulement dessiner la carte définitive des températures. On ne pourra pas valider l’ensemble des données le jour même. »

Une fois toutes les données rentrées, commencera alors le travail d’analyse. «Il faut vérifier s’il n’y a pas de données manquantes et s’il n’y a pas des valeurs aberrantes, détaille Pascal Mormal. Parce que le chiffre lu n’était pas précis ou que le relevé a été effectué un peu trop tôt ou trop tard dans la journée. Après quelques semaines, on pourra seulement dessiner la carte définitive des températures. On ne pourra pas valider l’ensemble des données le jour même.»

Alors qu’il n’est encore que 14 h 30, un record a déjà été battu du côté de Kleine-Brogel avec une température grimpant jusqu’à 38,9 degrés. «Mais la période de référence n’est que de 60 ans pour cette station, il faut donc se montrer prudent quand on prend des longues séries un peu partout dans le pays.»

À Uccle, pas encore de record pour l’instant. «Un phénomène étrange se produit pour le moment, on semble plafonner à 35,5° (NDLR: le record est à 36,6° pour la station bruxelloise). Cela reste malgré tout élevé puisqu’avec une valeur pareille, nous sommes déjà dans le top 4 des valeurs les plus chaudes depuis le début des relevés, précise le météorologue de l’IRM. Mais on pense que les températures devraient encore monter aujourd’hui.»

Contrairement au soleil qui tape le plus fort quand il est au zénith, les températures continuent, elles, d’augmenter tout au long de l’après-midi. «Parce que le sol se réchauffe puis renvoie cette chaleur vers l’environnement immédiat, explique le scientifique. Ce n’est pas parce que le soleil est au zénith qu’il fait le plus chaud. C’est plutôt trois, quatre heures après. Ce mardi, le record a été enregistré à 17 h 40. C’est-à-dire assez tard dans l’après-midi.»

« Ce n’est pas parce que le soleil est au zénith qu’il fait le plus chaud. C’est plutôt trois, quatre heures après. Ce mardi, le record a été enregistré à 17 h 40. C’est-à-dire assez tard dans l’après-midi. »

Selon les prévisions, le record précédent devrait être battu d’un voire même deux degrés. «Mais il ne s’agit que de prévision, il faut donc rester très prudent. Mais si cela se confirme, c’est ce qui est le plus interpellant, reprend Pascal Mormal. Parce que jusqu’ici les records étaient assez progressifs.»

Pas la première fois ?

Dans ses archives l’IRM possède déjà des records de températures. «De temps en temps le seuil de 38,8° avait déjà été franchi, confirme le météorologue. En 1947, on a les relevés de plusieurs stations qui avaient à l’époque dépassé celui-ci. On a même quelques cas de 40, voire parfois même un peu plus. Avant la seconde guerre mondiale et jusqu’aux années 50, nous ne sommes toutefois pas toujours sûrs du type d’abri qui a été installé. L’observation a peut-être été effectuée de manière tout à fait correcte, mais si elle avait un abri ouvert cela pouvait parfois faire grimper la température d’un ou deux degrés. Ces températures ne sont pas impossibles, mais il subsiste un doute.»

Pour les scientifiques, un tel scénario est malgré tout du jamais vu en Belgique. «D’autant plus si on considère qu’il y a déjà eu une grosse canicule sur une bonne partie de l’Europe au moins de juin. Nous avons eu la chance, à l’époque, de bénéficier d’un peu d’entrée maritime, mais une bonne partie du continent a déjà été touchée. C’est incroyable de revivre une telle situation à peine un mois plus tard.»

C’est en effet ces répétitions de périodes de chaleur qui questionnent les scientifiques. Alors que depuis 1900, l’Europe a connu 42 vagues de chaleur, 19 viennent de se produire en moins de trente ans.

Faut-il s’en inquiéter? «Honnêtement, je pense que oui, prévient le météorologue. Si en Belgique, les gens aspirent avoir du beau temps parce que notre climat est habituellement variable, nous ne sommes pas un pays méditerranéen. Nous n’avons aucune infrastructure adaptée à ce type de climat. Ce que l’on voit depuis quelques années est vraiment préoccupant parce que nous sommes en train de nous demander si nous ne sommes pas occupés de basculer dans quelque chose d’inédit pour nos régions. Cette remontée des températures vers le nord de l’Europe est inquiétante et pourrait conditionner notre mode de vie dans les années futures. La nature va également devoir s’adapter. Et encore, on a l’habitude de dire que nous sommes des enfants gâtés car nous ne devrons pas subir des conséquences trop lourdes. Cela pourrait être plus grave ailleurs dans le monde.»

« Faut-il craindre les orages de ce week-end? Pour avoir un orage assez conséquent, il faut de l’instabilité de la masse d’air, de l’humidité et des températures élevées. Les conditions pourraient être rencontrées ce week-end et provoquer des orages assez violents, mais c’est à confirmer. Il ne faut pas s’inquiéter trop vite. »

S’il a déjà fait très chaud ce mercredi, la situation devrait être encore plus critique ce jeudi. «Un petit rafraîchissement est attendu pour ce week-end, mais il devrait être accompagné de phénomènes orageux, termine Pascal Mormal. Vendredi, les températures seront sans doute un peu moins élevées, mais le temps sera plus lourd donc encore plus difficile à vivre pour les personnes critiques. Faut-il craindre les orages de ce week-end? Pour avoir un orage assez conséquent, il faut de l’instabilité de la masse d’air, de l’humidité et des températures élevées. Les conditions pourraient être rencontrées ce week-end et provoquer des orages assez violents, mais c’est à confirmer. Il ne faut pas s’inquiéter trop vite.»