VIDÉO | Quand Cristiano Ronaldo saute sur un policier chinois

En pleine tournée chinoise avec son équipe de la Juventus, Cristiano Ronaldo s’est illustré… en bondissant sur un policier local.

Mais qu’est-ce qui est passé par la tête de Cristiano Ronaldo, hier, après l’irruption d’un fan sur le terrain? En effet, alors qu’il s’entraînait avec ses coéquipiers, le Portugais s’en est pris gentiment à un policier chinois qui maîtrisait un jeune supporter qui s’était introduit sur la pelouse sans autorisation.

Visiblement ravi de son geste, CR7 est ensuite retourné auprès de ses coéquipiers avec le sourire aux lèvres.

C’est la deuxième fois depuis qu’ils sont en Chine que les joueurs de la Juventus doivent faire face à l’irruption d’un supporter sur le terrain. Lors du match amical face à Tottenham, Cristiano Ronaldo avait invité le jeune fan à s’installer sur le banc à ses côtés.

Cristiano Ronaldo made this kid's day he invited him to sit with Juventus bench..



What a guy!👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/UloKlX6F4E