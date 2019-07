Braives: réfugiez-vous à la fraîcheur des églises!

Quatre églises de Braives, Fallais, Avenne et Ville-en-Hesbaye seront ouvertes aux citoyens en mal de fraîcheur. heymans

Toute la canicule durant, les riverains peuvent se réfugier dans les églises ainsi que dans la salle du conseil communal.

L’alerte rouge due à la canicule oblige, la Commune de Braives invite ses citoyens à se réfugier à la fraîcheur de quatre églises du territoire braivois, tous les jours de canicule durant: les églises Saint-Martin (Avenne, de 9 h à 20 h), Notre-Dame de la Nativité (Braives, de 8 h à 20 h), Notre-Dame de L’Assomption (Fallais, de 13 h à 20 h) et Notre-Dame de l’Annonciation (Ville-en-Hesbaye, de 13 h à 20 h). Mais ce n’est pas tout puisque la salle du conseil communal sera elle aussi ouverte aux citoyens les plus vulnérables, de 10 h à 20 h, du lundi au vendredi. «Tout ceci s’ajoute au plan canicule déjà mis en place par le CPAS, explique l’échevin Xavier Lisein. Concernant la salle du conseil communale, nous avons contacté toutes les personnes de plus de 75 ans afin de les informer que la salle leur était accessible, ceci avec la présence d’une personne pour les assister si nécessaire.» Toute autre personne ayant besoin d’assistance peut annoncer sa venue en la salle du conseil en prenant contact avant 16 h avec la Commune au 0478/66 06 13. «On est conscient qu’en période de canicule, les personnes âgées peuvent avoir des soucis parfois majeurs au niveau de la santé physique.» Quant aux églises, les riverains en mal de fraîcheur peuvent s’y rendre spontanément.