Une des premières paires de Nike adjugée à un prix record

La «Moon Shoe» a établi un nouveau record d’enchères pour une paire de baskets ce mardi. Incluse au départ dans un lot de 100 paires mythiques de la marque à la virgule, cette paire de baskets, l’une des premières produites par Nike, a été adjugée au prix de 437 500 dollars lors d’une vente aux enchères en ligne organisée par Sotheby’s.

The 1972 Nike Waffle Racing Flat 'Moon Shoe,' the last remaining pair in Sotheby's Stadium Goods: the Ultimate Sneaker Collection, achieved $437,500 earlier today, setting a new world auction record for a pair of sneakers. #SothebysStadiumGoods https://t.co/GGmjh8hSKh