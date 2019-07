VIDÉO | Olivier Doll: malgré de «grosses pertes», «Mazzù a de bonnes cartes en mains»

Olivier Doll préface pour nous la reprise du championnat. Notre nouveau consultant évoque ici le champion sortant et le mercato.

Le championnat 2019/2020 reprend ce vendredi avec Genk - Courtrai. Les champions en titre sont en pleine mutation, avec notamment l’arrivée de Felice Mazzù comme successeur de Philippe Clement au poste d’entraîneur. «Mais c’est un club qui sait où il veut aller. Mazzù a de bonnes cartes en main pour réaliser une bonne saison», estime Olivier Doll.

«Il y a déjà un point positif: la victoire en Supercoupe. On a beau dire que ce n’est pas un trophée majeur, pour Mazzù, le club et les supporters, c’est important. Genk est un club bien structuré donc je crois qu’il va laisser le temps à Mazzù de trouver ses marques.»

L’ancien coach de Charleroi devra toutefois faire sans des pions majeurs de l’an dernier tels que Leandro Trossard et Ruslan Malinovskyi, respectivement partis à Brighton et à l’Atalanta. «Il va falloir voir avec quel noyau il va devoir composer. Il y a déjà eu certains départs et on verra ce qui va se passer avec Samatta, Berge et peut-être d’autres encore», souligne notre consultant.

Concernant le mercato justement, Doll pointe de «grosses pertes» comme Trossard et Malinovskyi justement, mais aussi Wesley, l’attaquant de Bruges parti à Aston Villa. «Dans l’autre sens, c’est encore un petit peu tôt pour dire la révélation de la saison.»

NOTRE CONSULTANT PRO LEAGUE Liégeois d’origine, Olivier Doll a commencé sa carrière de joueur à Seraing avant de devenir un pilier de la défense d’Anderlecht où, malgré plusieurs blessures, il est resté dix ans (1994-2004), décrochant quatre titres de champion. Il a ensuite joué six saisons à Lokeren. Au total, Doll compte plus de 300 matches en D1 et six sélections avec les Diables rouges. Employé au service des sports de la Province de Liège, Olivier Doll (46 ans) est consultant foot en télévision depuis qu’il a rangé ses crampons en 2010. Vous pourrez retrouver ses analyses et commentaires sur www.lavenir.net/doll et dans votre journal L’Avenir après chaque journée de championnat.

