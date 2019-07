Mondiaux de natation: Kristof Milak bat le record du monde sur 200 m papillon

Le jeune Hongrois de 19 ans a surclassé la concurrence et le record détenu par Michael Phelps.

Le jeune Hongrois Kristof Milak a surclassé mercredi la finale du 200 m papillon lors des Championnats du monde de natation à Gwangju (Corée du Sud), signant un nouveau record du monde en 1 min 50 sec 73/100.

Le nageur de 19 ans efface l’ancien temps référence de la légende américaine Michael Phelps (1:51.51), qui datait des championnats du monde de Rome 2009. Dans la piscine coréenne, Milak a pris plus de trois secondes au Japonais Daiya Seto (1:53.73) et au Sud-Africain Chad Le Clos (1:54.15), double champion du monde de la discipline (2013 et 2017).

C’est déjà la deuxième médaille mondiale pour le Hongrois après l’argent sur 100 mètres papillon remportée à Budapest en 2017, devant son public.