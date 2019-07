PHOTOS | Ces Belges suivent le tour de France dans leurs vieux Combis vintages

Un groupe de passionnés venus de la région d’Anvers suit tout le Tour de France dans des véhicules vintages. Sympa et original.

Comme chaque année, Jo Helsen et ses amis suivent le Tour de France du début à la fin. Mais plutôt que de somnoler devant leur télé, ils le suivent avec leurs vieux véhicules vintages sur les routes de l’Hexagone, juste avant les coureurs.

Pour Jo, c’est déjà la 11e fois qu’il suit le Tour. Ce patron d’un bar originaire de Herentals (la ville de Rik Van Looy, «l’empereur de Herentals») possède aussi quelques bars mobiles. Il est passionné de vélo. Le Tour, ce sont ses vacances. Il n’hésite d’ailleurs pas à enfourcher sa bécane quasi tous les jours pour s’offrir une partie de l’itinéraire des coureurs. «Mais je ne roule pas tous les jours parce que je travaille, j’ouvre mon bar mobile et je sers des bières».

Jo et ses amis sont évidemment suporters des Belges, Wout Van Aert (plus là, malheureusement), Thomas De Gendt mais aussi... Julian Alaphilippe. «C’est un super coureur, nous dit Jo. Toujours à l’attaque, généreux. Il fait un magnifique Tour».

Combi

On a déjà vu furtivement quelques fois Eugène lors des directs télés. Ce beau Combi T1 Doka, baptisé et immatriculé Eugène en hommage au premier porteur du maillot jaune Eugène Christophe (en 1919), est le fleuron de ce convoi original. C’est un Combi plateau (camionnette) dont l’arrière a été transformé en bar. Bière à la pression, déco fifties. Tout y est.

Dans son sillage, un autre Combi T1, bleu, aux couleurs Martini nommé «Torino»; un Combi T2 Westfalia «Orval 31» et une Volvo 240 «Merckx». Pour assurer la logistique (et surtout le transport des fûts de bière! ), le convoi est complété par un camion de brasserie. Ils tractent cinq caravanes vintages qui permettent à toute la troupe de passer des nuits confortables.

En panne

La difficulté avec ce type de véhicules, c’est la fiabilité. Mais pas de souci quand Eugène tombe en panne au pied de la Planche des Belles Filles, il est vite réparé et peut continuer sa route.

Victoire belge

Aujourd’hui, Jo et ses amis sont près de Vaison-la-Romaine. Ils ne s’arrêtent pas sur place. «Ce n’est pas possible de trouver tous les jours un endroit pour garer cinq véhicules et autant de caravanes, nous dit-il. Donc en gros, on fait un peu plus d’une étape sur deux. Environ 15 arrêts sur tout le Tour.»

Et puis, il y a une petite anecdote à fêter. L’an dernier, deux jeunes du groupe sont sortis ensemble et cette année, la jeune fille, Nyssa, a donné naissance à un petit Stan, en Belgique. C’est le premier bébé des «Amis du Tour de France».

Pendant le contre-la-montre de Pau:

Sur les routes du Tour:

Le magnifique T1:

Retrouvez Jo et sa bande d’amis du Tour de France sur leur page Instagram.