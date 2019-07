Liga: rupture du ligament croisé pour le Madrilène Marco Asensio

L’ailier du Real Madrid Marco Asensio a subi mardi une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou gauche et doit se faire opérer.

Asensio devrait donc être absent entre six et huit mois, a estimé la presse locale. Le joueur de 23 ans s’est blessé mardi lors d’un match amical contre Arsenal, que l’équipe espagnole a remporté 3-2 aux tirs au but après un match nul 2-2 au terme des 90 minutes, au FedExField Stadium de Landover, près de Washington (États-Unis).

Asensio, qui n’était sur le terrain que depuis quelques minutes, a fait un faux pas et a immédiatement mis sa main sur le genou gauche, avant d’être évacué sur une civière à la 65e minute, manifestement en grande souffrance.

Cette blessure de l’international espagnol pourrait avoir des conséquences sur l’avenir immédiat de son coéquipier et compatriote Dani Ceballos. Il était en effet en passe de s’engager avec Arsenal et pourrait être retenu par le Real.

«Le joueur sera opéré chirurgicalement dans les prochains jours», indiqué le communiqué du club entraîné par Zinédine Zidane, qui ne précise pas l’indisponibilité éventuelle d’Asensio.