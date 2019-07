Animaux maltraités: vaste saisie chez Pascal Delcourt, l'éleveur d'Ogy

Quatorze animaux (principalement des équidés) sont en cours de sauvetage à Ogy. La police, des vétérinaires, ainsi que les associations Animaux en Péril et Opale sont chez M. Delcourt pour une vaste saisie.

Ils n’ont pas d’herbe pour se nourrir, ni d’abri pour se mettre à l’ombre alors que les températures sont caniculaires. Les animaux détenus par Pascal Delcourt à la rue des Sarts d’Ogy ne bénéficient pas de conditions de vie adéquates, pouvant mettre en péril leur état de santé.

La procédure respectée

La police et des vétérinaires sont descendus sur place en fin de matinée afin de faire le triste constat et d’ordonner la saisie de quatorze animaux. Dans la foulée, le bourgmestre Pascal De Handschutter, respectant la procédure en vigueur, a donné son feu vert pour que les associations de défenses du bien-être animal (Opale et Animaux en Péril) prennent en charge quatorze animaux. Peu après 13h, les premiers animaux ont été évacués vers les refuges.

Nous devrions en savoir plus sur l’état de santé des animaux saisis dans le courant de l’après-midi.

Hier encore, Animaux en péril a interpellé les autorités suite à la découvert d'un cheval agonisant dans une prairie. Quelques heures plus tard, l'animal avait disparu...

"Depuis plusieurs années, Animaux en Péril n’a de cesse de mettre fin au calvaire des animaux qui passent dans les mains de Pascal Delcourt. Notre association s’est constituée partie civile contre l’individu en 2011 et 2012 suite à d’importantes saisies. N’ayant été que très faiblement condamné, le personnage a récidivé à de nombreuses reprises jusqu’à la plus grosse saisie (plus de 50 chevaux) en 2016. Animaux en Péril et ses collègues qui avaient pris en charge les animaux confisqués attendent toujours qu’un nouveau procès débute au tribunal de Tournai."