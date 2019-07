Wallonie, terre d'eau : entre nature et famille dans la vallée du Viroin

Tout au long de l’été, « L’Avenir » vous propose de partir à la découverte de la « Wallonie, terre d’eau ». Cette semaine, on embarque du côté de la vallée du Viroin.

Dans série estivale Wallonie, terre d’eau, c’est déjà l’heure de notre sixième escapade de l’été. On part cette fois se balader le long du Viroin, tout au sud de la province de Namur.

Du côté de Nismes, on vous propose cette fois de partir à la découverte des superbes Jardins d’Ô, avant d’embarquer pour un voyage dans le temps à bord d’un train à vapeur d’époque. Il fait trop chaud en Belgique ? On descend chercher la fraîcheur dans les grottes de Neptune, puis on observe les étoiles lors d’une nuit quasiment en plein air.

En balade dans la vallée du Viroin

À deux pas de la frontière française, on débute notre escapade dans les vallées du Viroin et de la Haute-Meuse, par une chouette et étonnante balade sur les petits sentiers au Pays des Eaux vives. Nous voilà parti pour une promenade de 15 km pour laquelle il faut prévoir environ cinq heures de marche, voire un peu plus si vous voulez prendre le temps d’observer cette belle région.

Après avoir laissé Nismes derrière nous, nous voilà en pleine nature au milieu de la réserve naturelle de Dourbes et ses deux imposantes collines.

Peu après le petit village du même nom, on longe la vallée du Viroin et sa rivière à la pureté incomparable. Les paysages s’alternent entre les rives arborées et les belles clairières tapissées d’herbe.

Un peu plus loin, on découvre le panorama de La Roche aux faucons. Avec un peu de chance, vous apercevrez au loin la fumée d’un train à vapeur, troisième étape de notre excursion dans cette belle région.

Alors que la balade touche à sa fin, celle-ci ne nous a pas encore dévoilé tous ses secrets. À 4 km de Nismes, on découvre en effet le Fondry des chiens, un gouffre naturel de 20 m de profondeur à la biodiversité incroyable. C’est l’eau qui a façonné cette roche calcaire pendant des millions d’années.

Ce site était autrefois recouvert par une mer tropicale. Certains fossiles de coraux toujours visibles viennent d’ailleurs le rappeler. Le lieu tire son nom de l’exploitation de sédiment de fer, déterré par les Celtes plusieurs siècles avant notre ère.

Point de départ : Rue Bassidaine, 5670 Viroinval

Les surprenantsJardins d’Ô

Pour notre seconde halte de ce périple en province de Namur, on va arrêter le temps un long moment, l’occasion de se ressourcer quelque peu. On part cette fois à la découverte de Nismes, petit village de l’entité de Viroinval, aux patrimoines rural et naturel remarquables.

Rendez-vous pour flâner dans les Jardins d’Ô. Ceux-ci invitent naturellement à la promenade, mais c’est également l’occasion d’embarquer à bord d’une des petites barques électriques pour découvrir les différents canaux, rivières et étangs de ce lieu étonnant qui regorge de surprises.

Alors que l’endroit est un lieu touristique important de la région depuis les années 70, cela fait 13 ans que celui-ci a été revu complètement pour offrir le spectacle actuel.

Omniprésente, l’eau est depuis mise à l’honneur de façon ludique et pédagogique aux quatre coins du parc.

Et pour le plus grand plaisir de ses visiteurs, les Jardins d’Ô ont inauguré récemment de nouvelles cascades et une plaine de jeu pour les enfants. L’endroit est accessible gratuitement.

Toujours au centre du village de Nismes, on pourra également aller observer les ruines du château du Pont d’Avignon et celles de la chapelle castrale fortifiée.

Rue Vieille Église 5, 5670 Nismes

Embarquer pour un voyage dans le temps

On aurait bien voulu vous emmener faire un tour en kayak du côté de Viroin, malheureusement, faute d’eau, les embarcations doivent rester à quai pour l’instant.

On change notre programme pour finalement embarquer à bord d’un train à vapeur afin de découvrir les vallées du Viroin et de la Haute-Meuse, entre Mariembourg et Treignes.

Un trajet bucolique et un voyage dans le temps qui va nous permettre de voyager dans l’un des plus beaux engins à vapeur d’Europe. On vient d’ailleurs de loin pour découvrir ce qu’était le chemin de fer d’antan. « Des adultes, des grands-parents, mais surtout beaucoup d’enfants, confirme Didier Mosseray, le président du Chemin de fer à vapeur des Trois Vallées. Les plus jeunes sont d’ailleurs émerveillés de découvrir ce que leurs grands-parents ont vécu à l’époque.»

La balade nous permet de découvrir notamment les villages de Nismes, Olloy-sur-Viroin et Vierves, qui est l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie.

Le voyage se termine à Treignes où l’on pourra visiter le Musée du chemin de fer à vapeur, aménagé dans l’ancienne gare internationale de la localité. Celui-ci propose de découvrir sur quatre voies 24 locomotives à vapeur, mais également des locomotives diesel, des autorails et des voitures voyageurs.

Chemin de Givet 49, 5660 Mariembourg

Plonger sous la terre

Alors que la Wallonie est frappée par une nouvelle vague de forte chaleur, on cherche un peu de fraîcheur en partant à la découverte des grottes de Neptune et de ses richesses. « Dans la grotte, la température moyenne est de 12 ou 13 °C », confirme la guide Sophie Rougiers.

Sans doute moins connues que d’autres en Wallonie, les grottes de Neptune n’en valent pas moins le détour. Elles font parties des plus anciennes cavités souterraines de Belgique. Celles-ci se sont formées il y a environ 1 million d’années et elles descendent jusqu’à 14 m. Faites de roche calcaire, les grottes offrent la possibilité de découvrir de nombreux fossiles. Et avec un peu de chance, les visiteurs pourront observer quelques animaux, notamment des chauves-souris qui sont présentes en nombre dans la cavité namuroise.

La balade dans les méandres de la grotte dure environ 50 minutes. Et pour terminer le parcours, notre guide nous propose un spectacle son et lumière en apothéose à bord d’une barque.

Pour les plus sportifs, une promenade fléchée de 1,5 km est proposée au-dessus des grottes. L’occasion de découvrir une vue imprenable sur l’Eau Noire.

Route de l’Adujoir 24, 5660 Couvin

Une nuit dans une bulle

Pour notre dernière étape, on est de retour du côté du lac de Virelles. On avait déjà fait un passage pour visiter l’Aquascope lors de notre escapade aux lacs de l’Eau d’Heure, on est y est cette fois de retour pour y passer la nuit, au bord du lac, en observant les oiseaux.

Au cœur d’un cadre enchanteur, c’est même une nuit à la belle étoile ou presque que l’on vous propose cette fois.

Depuis l’été passé, l’Aquascope de Virelles a installé deux bulles géantes qui permettent de dormir sur place. L’une d’entre elles a d’ailleurs vue sur le lit de cigogne. « Ces bulles sont totalement transparentes et permettent d’observer la nature aux alentours, précise Cédric Calberg, le directeur de l’Aquascope. Les visiteurs sont vraiment au cœur de la réserve naturelle avec une vue extraordinaire sur le plan d’eau et la tête au milieu des étoiles. »

On précisera toutefois que le confort de ces bulles est assez rudimentaire. On y trouve en effet uniquement un lit et une petite salle de bains. « Mais les visiteurs repartent toujours avec la tête remplie de souvenirs », ajoute le directeur.

Il faut compter entre 200 et 220 euros par nuit.

Rue du Lac 42, 6461 Virelles

