VIDÉOS | Ligue des champions: une Madjer et le PSV renverse Bâle dans les arrêts de jeu au 2e tour préliminaire

Un match haletant qui a finalement été remporté par le PSV grâce à la Madjer de son attaquant: l’affiche du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions a tenu toutes ses promesses.

PSV-Bâle était l’affiche annoncée du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions. Les deux formations s’affrontaient ce mardi en manche aller aux Pays-Bas et, c’est peu de le dire, le spectacle fut au rendez-vous. Les Néerlandais, pourtant menés 1-2 à l’entrée du temps additionnel, l’ont emporté sur le score de 3-2.

Le vice-champion des Pays-Bas, derrière l’Ajax, avait pourtant démarré la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant le score via Bruma (14). Les Suisses ont cependant égalisé juste avant le repos grâce à Albian Ajeti (45+1). Les troupes de Mark van Bommel accusaient le coup et encaissaient même un second but à onze minutes du terme de la rencontre des oeuvres d’Omar Alderete (79).

Bâle pensait tenir le bon bout mais craquait finalement dans les toutes dernières minutes. Sam Lammers (90) égalisait dans un premier temps avant que Donyell Malen (90+3) ne délivre le Philips Stadion d’Eindhoven grâce à une jolie Madjer.

Goooooodmorning! 😎



Wat was jouw reactie bij de winnende goal van Malen? 🤪#PSVBAS — PSV (@PSV) July 24, 2019

Même si le retour du PSV est impressionnant, les deux buts inscrits par les Suisses à l’extérieur pourraient peser lourd dans la balance. La manche retour aura lieu mardi prochain (20h00) à Bâle.

Au même stade de la compétition, le Dinamo Zagreb a pris une sérieuse option sur la qualification en s’imposant en Géorgie face au Saburtalo Tbilisi (0-2). Le FC Copenhague en a fait de même au Pays de Galles contre TNS (0-2). L’APOEL Nicosie, vainqueur 0-1 à Sutjeska, devra rester vigilant à Chypre, surtout que les Monténégrins ont manqué la conversion d’un penalty en seconde période.