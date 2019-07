«Suicide», hors-délai et problèmes d’estomac: la canicule inquiète les coureurs du Tour

À l’instar de Steven Kruijswijk, le peloton a de plus en plus de mal à supporter la chaleur durant ce Tour. AFP

Alors que les températures devraient encore atteindre les 40°C sur les routes du Tour de France, ce mercredi, Peter Sagan et les autres membres du peloton crient leur révolte.

«J’avais l’impression de rouler dans un four. J’ai dû boire énormément de bidons. À chaque fois j’en prenais un, puis un autre, puis un autre. Si on doit aller dans les montagnes (sous cette chaleur), ce sera du suicide.» À l’image de Peter Sagan, qui était interrogé par les médias à l’arrivée de la 16e étape de ce mardi, les coureurs du Tour de France sont de plus en plus nombreux à s’inquiéter des conditions extrêmes dans lesquelles ils devront terminer l’épreuve, cette semaine. À tel point que certains ont décidé de mettre la pression sur les autorités.

Ainsi, le Slovaque de la formation Bora-Hansgrohe a plaidé dès hier pour que des mesures soient prises. En invitant notamment le syndicat des cyclistes professionnels associés (CPA) à prendre la main: «Pourquoi je les paie s’ils ne nous protègent pas?»

+ À LIRE AUSSI | Les bidons en surchauffe sur le Tour

Également très marqué par la chaleur de ces derniers jours, Jasper De Buyst souhaite qu’ASO, l’organisateur du Tour de France, se montre clément à l’approche des étapes alpestres. «J’espère que le temps limite sera un peu ajusté dans les Alpes, a déclaré le Belge. Sinon, il sera très difficile de terminer dans les temps.»

Certains coureurs, comme Lars Bak, utilisent des glaçons pour se rafraîchir durant les étapes. AFP

Autre coureur, même son de cloche: Steven Kruijswijk, l’actuel 3e du classement général, s’est quant à lui montré beaucoup plus insistant. «Partout, ils prennent des mesures., sauf ici. J’ai lu des messages sur le code orange, le code jaune. Mais cela ne s’applique visiblement pas au Tour de France. Nous allons donc continuer à rouler sous cette chaleur. C’est étrange car ce n’est pas sain du tout.»

+ À LIRE AUSSI | Canicule: notre sélection d’articles à lire sur la vague de chaleur

Reste à savoir quelles sont les solutions à privilégier par les organisateurs? Pour le leader de l’équipe néerlandaise Jumbo-Visma, il n’y a pas de solutions toutes faites.

«Je comprends que la situation ne soit pas facile non plus pour les organisateurs car on sait que le Tour doit se dérouler sur trois semaines, admet Steven Kruijswijk. Mais tout le monde doit être responsable. Malheureusement, les intérêts (financiers, NDLR) semblent encore trop importants pour commencer la course plus tôt dans la journée. Je pense qu’à l’avenir, face à de telles températures, la santé des coureurs devrait être mieux prise en compte.»

Gilets de glace et bidons d’eau à profusion

Les températures ne sont pas seulement folles en Belgique, elles le sont aussi sur le Tour. Les coureurs relèvent donc d’ingéniosité pour faire face aux fortes chaleurs qui secouent la France depuis le début de la semaine. Par exemple, ils portent des gilets de glace avant le départ et immédiatement après l’étape ou ils mettent encore des glaçons dans leur casque. Au sein de l’équipe Sunweb, ils remplissent même les collants de glaçons, qui sont ensuite accrochés autour du cou des coureurs.

«Je n’ai pas gardé trace du nombre de bouteilles que j’ai bues et que j’ai versé sur ma tête, a expliqué Jasper De Buyst. Il fait très chaud.»

La chaleur force les coureurs à se rafraîchir constamment. Photo News

Tiesj Benoot a également subi la chaleur. «Je perds beaucoup de sel quand il fait chaud. Je bois donc environ trois bouteilles par heure pour ne pas avoir des problèmes d’estomac. Mais je pense que je suis encore déshydraté maintenant. De temps en temps, on met de la glace sur le cou, mais ce sont des gouttes sur une plaque chauffante.»

«Il fait super chaud pour tout le monde dans le peloton, a ajouté Tim Wellens. J’ai vu beaucoup de coureurs se verser de l’eau sur la tête. Je n’ai pas compté le nombre de bouteilles d’eau que j’ai utilisées, mais elles étaient très nombreuses.»