Les parents de Théo Hayez n’ont plus d’espoir: «Il s’amuse peut-être avec les baleines, les tortues et les dauphins»

Dans un émouvant message publié sur Facebook, les parents de Théo Hayez ont évoqué pour la première fois la possibilité que leur fils se soit noyé.

Près de deux mois après la disparition de leur fils en Australie, les parents de Théo Hayez semblent résignés à l’idée que leur fils se soit noyé. La noyade étant l’hypothèse retenue par les enquêteurs. Dans un post Facebook relayé par Het Laatste Nieuws, Laurent Hayez et Vinciane Delforge ont adressé un émouvant message à leur fils. «Si Théo a quitté cette Terre, il s’amuse peut-être avec les baleines, les tortues et les dauphins.»

Le jeune Belge originaire d’Overijse (Brabant flamand) avait été aperçu pour la dernière fois le 31 mai dernier dans la station balnéaire de Byron Bay, sur la côte est de l’Australie. L’hypothèse la plus plausible selon les enquêteurs serait qu’après s’être perdu dans l’obscurité, il se serait fait surprendre par les vagues et le courant intense.

«Vinciane, Lucas et moi, en regardant le beau sourire de Théo sur les photos de son aventure australienne, nous sommes soulagés de voir qu’il a passé les six derniers mois de sa trop courte vie dans un si beau pays et qu’il y a rencontré des gens merveilleux», a ajouté le père de Théo dans sa publication.

Il a ensuite évoqué les projets que le jeune homme de 18 ans avait en tête pour son retour en Belgique. «Théo m’avait demandé s’il pouvait travailler avec moi dans le jardinage pour gagner un peu d’argent. En septembre, il voulait entamer des études d’ingénierie mécanique dans le domaine de l’environnement. Depuis l’enfance, il s’intéressait fortement à l’environnement et son rêve était d’inventer une voiture qui n’aurait aucun impact sir la planète», explique l’architecte paysagiste de 47 ans.

En guise de conclusion, Laurent Hayez a tenu à remercier tous ceux qui ont donné de l’amour à sa famille depuis la disparition de Théo. «Vous ne vous êtes pas trompés. Théo le mérite.»