Pieter Timmers en demi-finales des mondiaux de natation à Gwangju

Le Belge n’a pas brillé lors des séries du 100 mètres nage libre, mais il a assuré l’essentiel: la qualification pour les demies.

Pieter Timmers s’est qualifié mercredi pour les demi-finales en 100m nage libre du Championnat du monde de natation à Gwangju, en Corée du Sud. Le vice-champion olympique a réalisé un temps de 48.76 dans les séries, soit le 14e chrono tous participants confondus.

Les 16 premiers temps se sont qualifiés pour les demi-finales, Timmers est donc passé de justesse. Le Canadien Yuri Kisil (48.79, 17e temps) était plus lent de trois centièmes et n’a pas pu accéder aux demi-finales. C’est l’Américain Caeleb Dressel (47.32) qui a été le plus rapide.

Les demi-finales auront lieu mercredi après-midi.