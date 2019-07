Champions League: le PSV renversant face à Bâle au deuxième tour préliminaire

PSV-Bâle était l’affiche annoncée du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Les deux formations s’affrontaient ce mardi en manche aller aux Pays-Bas et, c’est peu de le dire, le spectacle fut au rendez-vous. Les Néerlandais, pourtant menés 1-2 à l’entrée du temps additionnel, l’ont emporté sur le score de 3-2.

Le vice-champion des Pays-Bas, derrière l’Ajax, avait pourtant démarré la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant le score via Bruma (14). Les Suisses ont cependant égalisé juste avant le repos grâce à Ajeti (45+1). Les troupes de Mark van Bommel accusaient le coup et encaissaient même un second but à onze minutes du terme de la rencontre des œuvres d’Alderete (79).

Bâle pensait tenir le bon bout mais craquait finalement dans les toutes dernières minutes. Lammers (90) égalisait dans un premier temps avant que Malen (90+3) ne délivre le Philips Stadion d’Eindhoven.

Même si le retour du PSV est impressionnant, les deux buts inscrits par les Suisses à l’extérieur pourraient peser lourd dans la balance. La manche retour aura lieu mardi prochain (20h00) à Bâle.