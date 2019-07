Envie d’adopter un chat? Trois conseils

Trouvés ou abandonnés, les chats se bousculent dans les refuges. Chaque année, les refuges pour animaux voient leur nombre augmenter. Si l'envie vous prend d'accueillir un chat dans votre maison, quelques conseils s'imposent.

1.Prenez conscience qu’un chat vit longtemps Avec son espérance de vie de 15 à 20 ans, le chat sera présent dans de nombreuses étapes de votre vie.

«Il faut prendre conscience qu’on en a pour un moment», souligne Justine Huby, directrice de la Société Verviétoise pour la Protection des Animaux.

2.Adopter un chat est un investissement «Il faut se poser la question: “Suis-je capable de lui offrir ce dont il a besoin?” Socialement, financièrement et éthologiquement. Car un chat a besoin qu’on s’en occupe, qu’on joue avec et qu’il ait l’espace pour chasser (ou jouer s’il vit en appartement).» Financièrement aussi, car on n’est jamais à l’abri des maladies. «Adopter un animal, c’est beaucoup de bonheur et de plaisir, mais c’est aussi des contraintes.»

3. Adoptez un chat dont le caractère fonctionne avec le vôtre «Il faut choisir un chat par rapport à son caractère, à sa patience et ses finances. Un chaton c’est très mignon, mais c’est du travail. Il faut faire toute son éducation: lui apprendre à être propre, à ne pas faire ses griffes sur le divan. C’est rentrer chez soi et découvrir des surprises au début… Pour les personnes âgées, on va généralement leur recommander l’adoption d’un papi ou d’une mamy, qui sera un chat plus posé et calme, et qui cherchera des câlins. Si vous êtes nerveux, évitez les félins qui le sont également (rires).»